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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Yeni Malatyaspor evinde oynadığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında maçı değerlendirdi. 
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye futbollunun iki güzide takımı karşılaştı. İkisi de önemli takım. Oyucusuna iyi başladık. Zaman zaman duran toplarda etkili bir Gençlerbirliği vardı. Penaltı golüyle öne geçtik. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık erken gole ikinci golü bulduktan sonra duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. Biraz sıkıntı yaşadık. İlk golde nitekim sektirilen toptan sonra geldi. İkinci golü kabul etmiyorum. Böyle bir faul yok, çalınamaz. Oyuncumuz sarı kart sonrasında da kırmızı gördü ve 10 kişi kaldık. Kolay bir maç değildi, her iki takım için zorlu maçtı. Onlarda puanlar almak için mücadele ediyor. Her şey yolunda giderken, 2-0 yolumuza devam ederken, yediğimiz ikinci gol gerçekten bizi çok üzdü" dedi.
Evlerinde ilk galibiyeti almak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Özer, "İlk defa evimizde galip gelme sevincini yaşamak isterdik ama olmadı. Mücadelemiz devam edecek. Bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. İç saha sendromu geçen seneden buyana devam ediyor" diye konuştu.
MEDET COŞKUN: 3 PUAN ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ
Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, "Maç sonu olan olaylar için üzgünüz. Futbolun içinde olmaması geren olaylar. Maçta bazen istenmeyen olaylar olabiliyor, üzgünüz. İstemediğimiz olaylar oldu. İstenmeyen olaylar, olmazsa iyi olurdu" dedi. 
Coşkun, "3 puan için geldik ama ilk yarıda yediğimiz gol bizi demoralize etti. İkinci yarıda ikinci gol geldi. Oyuncularımızın inancı, maçı kazanma istekleriyle 2-0´dan maçı 2-2´ye getirdik. Son dakikada kaçırdığımız golle var. 3 puan alamadığımız için üzgünüz."
Coşkun, bir gazetecinin 'Hakemin yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna ise "Ortada, adil bir maç yönetti" yanıtını verdi.
'Maç sonrası Ahmet Tuzcu'nun başından yaralandı, durumu nasıl, neyi var' şeklinde yöneltilen bir soruya ise Coşkun, "Başından bir darbe aldı, durumunu takip ediyoruz. Böyle üzücü şeylerin yaşanması hoş değil" dedi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-11-05 18:34:45

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