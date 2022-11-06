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Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' çağrısı: Samimiysen, anayasayı değiştirelim

DHA

Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' çağrısı: Samimiysen, anayasayı değiştirelim


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, o gün CHP'nin Grup Başkanvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve iptal ettirdi. 'Başörtüsü yasağı sürsün' dedi. Şimdi çıkıp, 'yasayı değiştirelim' diyor. Samimiysen gel. Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşları samimiyseniz gelin. Ve bu anayasa değişikliği teklifine 'Evet' deyin" dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da, miting düzenledi. Soykan Meydanı'ndaki miting programında konuşan Destici, 2023 seçimlerine Malatya ile başlamak istediklerini belirterek, "Çünkü Malatya, geçmişten bugüne, hep değerlerimize sahip çıktı. Malatya, Turgut Özal gibi vatana, bayrağa, ezana, Kur'an'a bağlı evlatlar yetiştirdi. Malatya da vatana, bayrağa, ezana, Kur'an'a bağlı evlatlarına sahip çıktı. Malatya'yı sevdik, Malatya da bizi sevdi" dedi.
'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTTIR'
Başörtüsü meselesine ilişkin konuşan Destici, "Yıllarca 'çağdaşlık' gerekçesiyle kadınlarımızı; okullara, kamu görevlerine, bilime, sanata, siyasete, yönetime sokmamak için, delirmiş gibi mücadele eden bir zihniyetle karşı karşıya geldik. Türkiye artık bu çarpıklıkları yaşamamalı. Türkiye bu çarpıklıkları inşallah bir daha yaşamaz. Bunun için de anayasa değişikliği şarttır. Şimdi Adalet Bakanlığı'mızın öncülüğünde Cumhur İttifakı'mızca hazırlanan 2 maddelik başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını temel alan anayasa değişikliği teklifi, Meclis'teki diğer partilerle de paylaşıldı. Şimdi göreceğiz; kim samimi olarak başörtüsü serbestliğinden, inanç hürriyetinden ve ailenin korunmasından yana. Ya da kim yasaklardan ve sapkın yaşamlardan yana" diye konuştu.
'GEL ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a da çağrı yapan Destici, "Gel anayasayı değiştirelim. Hem başörtüsü özgürlüğünü garanti altına alalım hem de 'Müslüman Türk ailesini bu sapkın düşüncelerden ve yaşantılardan koruyalım' dedik. CHP, şimdi buna 'hayır' diyor. Bakın aslında bu mesele 2008'de çözülmüştü. Aynen bugünkü gibi; yine Cumhur İttifakı partileri AK Parti, MHP ve o dönem Meclis'te olan Muhsin Başkanı'mızın oyları ile, 411 oyla anayasa değişikliği yapılmış ve bu mesele kökten çözülmüştü. Fakat CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitti, hem de kimle gitti? Bugün CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, o gün CHP'nin grup başkanvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve iptal ettirdi. 'Başörtüsü yasağı sürsün' dedi. Şimdi çıkıp, 'Yasayı değiştirelim' diyor. Samimiysen gel. Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşları samimiyseniz gelin. Ve bu anayasa değişikliği teklifine 'Evet' deyin" ifadelerini kullandı.
'İFTİRAYI MİSLİYLE İADE EDERİZ
Kılıçdaroğlu'nun metamfetamin ile ilgili açıklamasını da hatırlatan Destici, "Bu, ciddi bir meseledir. Hiç kimse ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini, İçişleri Bakanı'nı, emniyet teşkilatını, jandarmasını uyuşturucuya alan açmakla, devletimizin cari açığını uyuşturucudan gelecek gelir ile kapatma iftirasını atamaz, atanlara da misliyle iade ederiz. Sayın Kılıçdaroğlu, iftirasından dolayı hem emniyet hem de jandarma mensuplarından özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyoruz" dedi.
'BU İFTİRALARI KİMDEN DUYUYORDUK?'
Destici, şöyle devam etti: "Bu iftiraları kimden duyuyorduk? PKK'dan, YPG'den, PKK'nın arkasındaki Avrupa Birliği'nden ve diğer dünya devletlerinden duyuyorduk. Bugün kimden duyduk? Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan duyduk, CHP milletvekilinden duyduk. Elbette devlet ve hukuk, bunu seyredemezdi; seyretmedi ve gereğini yaptı, gereğini yapmaya da devam edecek. Bu aziz ve necip millet ve kahraman ordusu tarihin hiçbir döneminde soykırım da yapmamıştır, kimyasal silah da kullanmamıştır. Bunların tarafı; Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da kahraman ordumuz değil. Bunların tarafı; PKK, YPG, PYD ve emperyalistlerin tarafı." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-11-06 18:08:19

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