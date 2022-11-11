Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Meteoroloji saat verdi! O bölge için fırtına uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 176 gram esrar ve 3 tabanca ile tarihi eserler ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıları ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 495 cinsel içerikli ürün, 39 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likidi, 3 tabanca, 1 kilo 176 gram esrar, 42 sikke, 1 madalyon, 1 dedektör, 2 define arama çubuğu ve 3 kaya kırıcı ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 5 şüpheli ise gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-11-11 13:11:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.