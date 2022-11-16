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Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor

DHA

Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor


MALATYA, (DHA)MALATYA'da Arapgir Belediyesi el sanatları atölyesinde heykeltıraş Furkan Ekici, tarafından polyester kalıp türünde 4,5 metre büyüklüğünde Atatürk maskı yapılıyor.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz tarafından Arapgir Belediyesi Başkanı Haluk Cömertoğlu'ndan talep edilen ve belediyenin el sanatları atölyesinde yapımının sonlarına gelinen Atatürk maskı dikkat çekiyor. Heykeltıraş Furkan Ekici ve ekibi tarafından haziran ayında yapımına başlanan Atatürk maskı, tamamlanmasının ardından Kuluncak Belediyesi seyir terası sosyal tesisine yerleştirilecek. 1 ay içerisinde bitmesi planlanan 4,5 metre büyüklüğündeki mask, tamamlandığında, polyester kalıp türünde Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı özelliğini taşıyacak.
Heykeltıraş Furkan Ekici, maskın yapımının devam ettiğini belirterek, "Maskı, polyesterden kalıp tekniği ile yapıyoruz. Bu yöntemle Türkiye'de bu büyüklükte yapılan bir eser olmadığını biliyorum. Bu çalışma Kuluncak Belediyesi'nin seyir terası projesi için yapılıyor. Haziran ayı ortalarında başladık çalışmamıza. Bugün geldiğimiz süreçte döküm aşamasını bitirdik. Birkaç işlem kaldı yapmamız gereken ve 1 ay içerisinde tamamlayarak yerine montajlamayı planlıyoruz" dedi.
Yapım aşamasında 7 ton kil kullanıldığına değinen Ekici; "Uygulamaya demir iskelet ile başladık. Çamuru ayakta tutabilmek için gerekli tedbirler alındı. Yapım aşamasında 7 ton kil kullanıldı. Şu anda dökümün son aşamasındayız. İçinin demir aksamlarını da yerleştirdikten sonra montajlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-11-16 14:11:46

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