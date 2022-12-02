Trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, dün akşam saatlerinde kullandığı otomobilde beraberindeki oğlu ile göreve giderken şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in (42) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Kayseri kara yolunda oluşturulan yol kontrol noktasındaki görevine giden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobile Ankara'dan Van'a giden Sedat E.'nin kullandığı 65 BJ 316 plakalı Best Van firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı babaoğul, sıkıştıkların otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser yardımcısı Ramazan Tülek, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, oğlu Muhammet Ender'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

Şehit komiser yardımcısı Ramazan Tülek için bugün 2018 yılından bu yana görev yaptığı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, milletvekili Öznur Çalık, şehidin yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehidin 15 yıllık eşi Birgül Tülek törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Ramazan Tülek'in diğer oğlu Ahmet Sencer Tülek (1) milletvekili Çalık'ın kucağında töreni izledi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Aynı zamanda şehit olduğu gün doğum günü olan Şehit Ramazan Tülek'in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Dün otobüs ile otomobilin çarpıştığı kaza, otobüsün içerisindeki yol kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otobüsün ilerlediği sırada Ramazan Tülek'in dönüş yaptığı otomobile çarptığı görünüyor. Otobüs şoförü Sedat E. ifadesinde, kendisinin düz yolda ilerlediğini, kısa mesafede sağ şeritten bir anda önüne geçen otomobil ile çarpıştığını söylediği öğrenildi. Otobüs şoförünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-02 11:55:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.