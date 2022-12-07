Malatya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 'Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, karakoldaki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-07 14:53:41



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