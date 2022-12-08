Malatya'da liselilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, lisede çıkan bıçaklı kavgada öğrenciler Ö.G.Ö. (16) ve B.D. (15), yaralandı.

Olay, Koşu Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ö.G.Ö. ve B.D., bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de okul çevresinde inceleme ile üst araması yaptı.

Bıçağı kullanan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma baştıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-08 17:48:34



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