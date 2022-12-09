Refüje çarpıp, devrilen araçta 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan E. yönetimindeki 34 DPM 149 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada Cihan E. ile aracındaki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, sıkıştığı otomobilden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-09 14:59:12



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