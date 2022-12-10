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Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının üstünü örtüyorlar (2)

DHA

Muharrem İnce: 'Başörtüsü' diyerek hayat pahalılığının üstünü örtüyorlar (2)


'NAMUSLU OY İSTİYORUZ, SAPIKLARIN OYUNU İSTEMİYORUZ'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Elazığ'ın ardından Malatya'ya geçti. İnce, çeşitli temaslarda bulunduğu kentte Kışla Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, bölge halkıyla bir araya geldi. Gazetecilere açıklama yapan İnce, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayının, kendilerini derinden yaraladığını belirterek "Bu nikahı kim kıyıyor, şahidi kim, bu anababa kim? Bunlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Üstü kapatılmamalı. Bana ne sen 18 yaşın üzerinde dini nikah yaptırırsın, yaptırmazsın, orası benim sorunum değil. 18 yaşın üzerindeki dini nikahla ilgili bir derdimiz yok. Onu kendimiz de yaptırdık. Bizim derdimiz 6, 7, 8 yaşındaki çocuklara dini nikah adı altında bu sapıklığı yapan kimler? O nikahı kıyan da ona şahitlik eden de oraya onu oturtan da hepsinin hapse atılması lazım. Çocuklarımızı cemaatlere, tarikatlara teslim edemeyiz. Eğer bir yurtta çocuğa taciz, tecavüz olmuşsa 'Aman bu cemaatin oyunu kaybederim' diye bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Orayı dozerle yıkacağım. O yurdu dozerle yıkacağım. Biz namuslu oy istiyoruz. 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi hepimizi derinden yaraladı, hepimiz üzgünüz. Dini nikaha savaş açan yok. Ben diyorum ki 18 yaşın altındaki 6, 7 yaşındaki çocuklara dini nikah kisvesi altında evlilik yaptırılıyor; bu şerefsizliktir, namussuzluktur, alçaklıktır. Biz namuslu oy istiyoruz, sapıkların oyunu istemiyoruz. Atatürk düşmanlarının da oyunu istemiyoruz" dedi. (DHA)Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-12-10 17:35:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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