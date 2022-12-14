Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik jandarma operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/YPG ile bağlantısı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda terör örgütü ile bağlantısı belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-14 12:43:21



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