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Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı; 2 ölü, 1 yaralı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner'e (17) çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu. Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ  ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-12-20 04:31:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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