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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi 2023´ün ilk yarısında açılacak

DHA

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi 2023´ün ilk yarısında açılacak


MALATYA, (DHA) Kuru kayısı sektöründe bu yılın sonunda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacak olan Malatya, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi´nin açılmasıyla bu rakamı 2023´te çok daha yukarılara çekmeye hazırlanıyor. Sadece Malatya için değil bölge için de tarihi bir yatırım niteliğindeki projeyle Türkiye´nin bu alandaki ihracat hacmi ciddi oranda genişleyecek ve Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, kayısının uluslararası pazardaki fiyatında da belirleyici olacak.Türkiye, dünyada uluslararası kuru kayısı ticaretinin yaklaşık yüzde 85´ini elinde bulundururken, inşaatı tamamlanma aşamasında olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi sayesinde farklı bölgelerdeki ihracatçılarla üreticiler bir araya gelecek. Kayısı ticareti için gerekli olan tüm süreçleri tek bir çatı altında toplayacak olan, toplam 150 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede sona yaklaşıldı ve 2023´ün ilk yarısında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.Yeni merkezde dükkan ve mağazaların yanı sıra laboratuvarlar, kayısı müzesi, simultane toplantı odaları, idari bina, toplantı ofisleri, eğitim merkezleri, banka şubeleri, lisanslı depolar, soğuk hava depoları, konferans salonu, kamu kurumlarının ilgili müdürlükleri, güvenlik merkezi, gümrükleme ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak.ÜRÜNLER DİJİTAL ORTAMDA DÜNYAYA AÇILACAKÜreticiler, aynı çatı altındaki akreditasyon ve kalibrasyon merkezinde kalite standartı belirlenen ürününü kayısı borsasında ürün tahtasına yerleştirip, dijital ortamda tüm dünyaya sunabilecek. Gelen siparişlerin gümrük işlemleri dahi aynı merkezde yapılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği bu proje için yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan tahsis etti.  Projenin inşaatı Türkiye´nin farklı noktalarında inşaat, sanayi, enerji, turizm ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren İş-Kaya şirketler grubu tarafından gerçekleştiriliyor.YENİ HASAT DÖNEMİNDE FAALİYETTE OLACAKDünya Kayısı Ticaret Merkezi´nin 2023 hasat döneminde faaliyete başlamış olacağını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Halkımızın başlıca geçim kaynağı olan kayısı bölgemizin ve ülkemizin ekonomisi açısından da çok önemli. Yarım asırdır hayali kurulan bu merkez sayesinde küçük, orta veya büyük ölçekli tüm üreticilerimiz dünya pazarlarında yer almak için gerekli tüm işlemlerini tek bir lokasyonda gerçekleştirebilecek. İnşaatı tamamlanmak üzere olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi´ni açılışını yeni yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz ve şehrimizin altın yumurtası kayısının 2023 hasat ürünlerini dünyaya yeni yuvasından uğurlayacağız" diye konuştu DHA-Ekonomi Türkiye-Malatya
2022-12-20 09:29:12

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