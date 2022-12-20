Malatya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, halk otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile Ferhat B.'nin kullandığı 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Emre B., Osman G., İbrahim Y., İlker M., Aysel Ö. ve Abuzer Y. yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-20 10:29:00



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