Malatya'da yola inen domuz sürüsü kamerada

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsünün caddeye indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Soğuk havanın etkili olduğu Malatya ve çevresindeki bölgelerde yaban hayvanları, kent merkezine yakın alanlara inerek yiyecek arıyor. Kentte yaban domuzu sürüsünün Battalgazi Caddesi'ne inip, ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-20 11:04:07



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