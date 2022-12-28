Malatya'da evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilenirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Nuriye Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Gürkan Y.'ye ait dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, evin tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-28 10:51:30



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