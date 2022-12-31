Yeni Malatyaspor'da Yılmaz Vural dönemi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-12-31 20:09:38



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