6 milyon liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 6 milyon TL değerinde güneş enerji santralleri kablosu çalan ve polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 11 güneş enerji santraline ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. 823 güvelik kamerasının 1800 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, 8 hırsızlık şüphelisini belirledi. Kimliği saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı kabloların da ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mankemede tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-02 12:20:19



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