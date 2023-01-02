6 milyon liralık kablo hırsızlığına 8 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 6 milyon TL değerinde güneş enerji santralleri kablosu çalan ve polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 11 güneş enerji santraline ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. 823 güvelik kamerasının 1800 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, 8 hırsızlık şüphelisini belirledi. Kimliği saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı kabloların da ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mankemede tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-02 12:20:19
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