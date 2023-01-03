Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 14 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 10'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-03 15:23:22



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