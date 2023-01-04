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MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Konya'da askeri aracın TIR´a çarptığı kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un (28), acı haberi Malatya'da, Zafer Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 yıldır görev yapan ve 6 ay önce Beşire Uğur ile evlenen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-04 15:53:03



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