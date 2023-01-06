Malatya'da ruhsatsız 18 silah ele geçirildi: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ruhsatsız 18 silah ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, ruhsatsız 18 silah ele geçirildi; 5 kişi ise gözaltına alına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-06 11:45:23



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