Malatya'da 14 kırsal mahalle yolu, kardan kapandı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 14 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, birçok kısal mahalle yolu da ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Arguvan, Arapgir ve Kale ilçelerine bağlı toplam 14 mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-07 11:44:19
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