Malatya'da 14 kırsal mahalle yolu, kardan kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 14 kırsal mahalle yolu, kardan kapandı

DHA

Malatya'da 14 kırsal mahalle yolu, kardan kapandı


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 14 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. 
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, birçok kısal mahalle yolu da ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Arguvan, Arapgir ve Kale ilçelerine bağlı toplam 14 mahalle yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-07 11:44:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı ...
Malatya'da ruhsatsız 18 silah ele geçirildi: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da ruhsatsız 18 silah ele geçirildi: 5 ...
Trafik kazasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden genç yeniden adım atmaya başladı
YEREL HABERLER Trafik kazasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden ...
Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye
YEREL HABERLER Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga ...
(Görüntülü) MALATYA - ŞEHİT ASTSUBAY UĞUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - ŞEHİT ASTSUBAY UĞUR, SON ...
Şehit Astsubay Uğur, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Uğur, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Okullar Arası Gençler Kros Bölge Yarışması Malatya'da başladı
YEREL HABERLER Okullar Arası Gençler Kros Bölge Yarışması Malatya'da ...
Malatya'da bir yılda 177 hastaya kemik iliği nakli yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da bir yılda 177 hastaya kemik iliği nakli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.