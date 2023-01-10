Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 689 uyuşturucu hap, 147 gram metamfetamin, 173 gram esrar, 2 tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 240 TL ele geçirildi; 20 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-10 16:33:34



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