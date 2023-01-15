Yeni Malatyaspor - Bodrumspor: 1-3

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Burak , Donsah, Taha, Arda, Ogün, Buğra (Dk. 58 Atakan), Haqi, Cengizhan (Dk. 80 Mert Miraç), Doğukan, Yakup (Dk. 79 Malle)
BODRUMSPOR: Sousa, Süleyman, Onur, Üzeyir, Cenk, Musah (Dk. 46 Erkan), Imeri (Dk.46 Gökdeniz), Erdem (Dk. 90+5 Umar), Samet, Kenan (Dk.83 Recep), Celal (Dk.59 Koray)
GOL: Dk. 46 Yakup (Yeni Malatyaspor)Dk. 31 Kenan, Dk. 70 Koray, Dk. 90+10 Gökdeniz (Bodrumspor)
SARI KART: Doğukan, Atakan (Yeni Malatyaspor)Celal, Üzeyir (Bodrumspor)
KIRMIZI KART: Dk.84 Barış (Yeni Malatyaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu.
7'nci dakikada Bodrumspor defansında Onur´un hatalı geri pasında araya girerek topu alan Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Doğukan´ın şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi.
8'inci dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kenan´ın vuruşunda top kale direğine çarparak geri döndü. Topu iyi takip eden Erdem´in çektiği şutu bu sefer kaleci Abdulsamed tek hamlede tutarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
18'inci dakikada Bodrumspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Üzeri´in ceza sahasına yaptığı ortada Cemal´in dokunduğu top az farkla auta çıktı.
31'inci dakikada sağ kanatta İmeri´nin ceza sahasına doğru yaptığı ortada topa gelişine sağ ayağıyla şık bir vuruş yapan Kenan, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
40'ıncı dakikada Yeni Malatyaspor´un gelişen atağında Haqi Osman´ın ara pasında savunma arkasına kaçarak topla buluşan Yakup, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakup´un vuruşunda top Diogo´nun üzerine çarparak kornere çıktı.
45+2'nci dakikada Süleyman´ın ceza sahası içerisinde Yeni Malatyaspor´dan Yakup´a yaptığı hamlede hakem Alper Akarsu panaltı noktasını gösterdi. Kullanılan penaltı atışında Yakup´un vuruşunda top kalecinin tuttuğu köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
63'üncü dakikada ceza sahasına girerek topla buluşan Gökdeniz´in kaleye çektiği şutu kaleci Abdulsamed tek hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
70'inci dakikada Yeni Malatyaspor´da kaleci Abdulsamed´in oyunu başlatmak için sahaya sürdüğü topu iyi takip ederek kapan Koray, savunma oyuncularını tek tek geçerek girdiği ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90'ıncı dakikada beraberlik golü için atak geliştiren ev sahibi takımda ceza sahası dışında topla buluşan Malle´nin kaleye çektiği sert şutu kaleci Sousa kurtardı.
90+10'uncu dakikada kontra atağa çıkan Bodrumspor´da Gökdeniz kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Gökdeniz´in şutunda top kaleciye çarparak kornere çıktı. Korner atışında yeniden topla buluşan Gökdeniz´in dar alandan çektiği şut ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma, Bodrumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-15 19:19:19
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