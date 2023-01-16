Malatya'da PKK operasyonu: 1 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG ile bağlantısı tespit edilen ve ismi açıklanmayan Suriyeliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-16 12:02:10



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