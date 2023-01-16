Malatya'da 12 Afgan kaçak yakalandı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Afgan kaçak göçmenlerin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 12 kaçak göçmen ile 6 organizatörü yakalayıp gözaltına aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 6 organizatörün sorgusu ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-16 15:47:47



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