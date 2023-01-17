Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın davası, Malatya'da başladı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Şenyaşar ve Yıldız ailelerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili dava, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada esnaf Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti. 8 kişinin de yaralandığı olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklandı. Olaylara ilişkin başlatılan soruşturmada ayrı ayrı yürütülen 'iş yeri' ve 'hastane' dosyaları ve birleştirildi. Bileştirilmenin ardından davanın ilk duruşmasına Malatya'da başlandı. Malatya'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, Şenyaşar ile Yıldız ailelerinin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma başlamadan önce CHP heyeti Malatya Adliye Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, CHP olarak uzun zamandan beri davayı takip ettiklerini belirterek, "55 ay önce 14 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir linç ve katliam dosyasının duruşmasının yapılacağı gün Malatya Adliyesi´ndeyiz. 14 Haziran 2018'de Emine annenin 2 evladı ve eşi linç edilmişti. Diğer evlatları da zorlukla kurtulabilmişti. Bu mücadelede etkin bir soruşturma ve soruşturmanın yerine getirilmesi, ardından da bu lincin, katliamın doğrudan ve dolaylı sanıklarının adalet önünde, yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz ve bunu talep ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-17 11:25:18



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