Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

DHA

Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-TÜRKİYE'nin farklı illerinden yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen de işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Kaçak göçmenler, 2023 yılının 7'nci charter seferi ile ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde 1 Ocak´tan beri düzenlenen 7 charter sefer ile 2 bin 215 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi. Diğer gönderilen yabancı uyruklu göçmenlerle bu rakam, toplam 5 bin 466'ya ulaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-19 13:14:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele ...
Başkan Gürkan, Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılıkla mücadele
(Görüntülü)MALATYA&#039;DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Pütürge Kaymakamı Özen'den kara yolları bakımevine ziyaret
YEREL HABERLER Pütürge Kaymakamı Özen'den kara yolları bakımevine ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı ...
Talasemi hastası genç kök hücreyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Talasemi hastası genç kök hücreyle hayata tutundu
Malatya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli ...
Malatya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü ...
Malatya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu ...
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü ...
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ...
Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında
YEREL HABERLER Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA HIRSIZLIK ÇETESİNE OPERASYON: 12 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA HIRSIZLIK ÇETESİNE ...
(Görüntülü) 5 AYLIK HAMİLE ESENGÜL İLE ONU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 AYLIK HAMİLE ESENGÜL İLE ONU ÖLDÜRÜP ...
Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
5 aylık hamile Esengül ile onu öldürüp intihar eden eşi toprağa verildi
YEREL HABERLER 5 aylık hamile Esengül ile onu öldürüp intihar eden ...
GÜNCELLEME - Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'da hamile eşini öldüren kişi ...
Malatya'da operasyondan dönen polisler için kurban kesildi
YEREL HABERLER Malatya'da operasyondan dönen polisler için kurban ...
Malatya'da "siparişle hırsızlık" yapan şebekeye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da "siparişle hırsızlık" yapan şebekeye ...
(Görüntülü) SURUÇ&#039;TA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN DAVASI, MALATYA&#039;DA BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SURUÇ'TA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.