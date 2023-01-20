Malatya'da hırsızlık çetesine operasyonda 10 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelip, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca takip eden polis, 180 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 21 hırsızlık olayını gerçekleştiren 12 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-20 10:46:45



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