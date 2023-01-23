Durdurulan kamyonette 40 kilo skunk ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kale ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 40 kilo skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli kamyonet durduruldu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, kamyonetin kasasına yüklenmiş kulübenin dış cephesine saklanmış 40 kilo skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-23 12:58:44
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