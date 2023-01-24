Diyarbakır'da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı (2)

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç (32) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve Güleç'in yakınları katıldı. Cenazede Kemal Güleç'in oğlu Bedirhan Güleç (3) ağlarken, eşi Hilal Güleç (27), babası Ahmet Güleç ve annesi Saime Güleç ise ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından Kemal Güleç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Polis olarak 2016'dan bu yana görevli olan Kemal Güleç'in cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-24 16:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.