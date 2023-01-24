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Diyarbakır'da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı (2)

DHA

Diyarbakır'da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı (2)


MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'da, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç (32) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve Güleç'in yakınları katıldı. Cenazede Kemal Güleç'in oğlu Bedirhan Güleç (3) ağlarken, eşi Hilal Güleç (27), babası Ahmet Güleç ve annesi Saime Güleç ise ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından Kemal Güleç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Polis olarak 2016'dan bu yana görevli olan Kemal Güleç'in cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-24 16:59:24

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