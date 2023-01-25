Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada 4 yolcu, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Atabey İskelesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Atabey İskelesi'nde yolcu indirildiği sırada şoförün kontrolünden çıkıp, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arama ve kurtarma ekipleri de su altında kalan olup olmadığına yönelik çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-25 16:57:49



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