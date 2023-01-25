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Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (2)

DHA

Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi: 4 yaralı (2)


OTOBÜSÜN BARAJA DEVRILMESI KAMERADA
Malatya'da, Atabey İskelesi'nde yolcu indiren şoförünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün, Karakaya Baraj Gölü'ne devrilmesiyle 4 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün kendi etrafında döndüğü, daha sonra baraja devrilmesi yer alıyor. 
Olay sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede incelemelerde bulunarak, kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Şahin, kaza sırasında otobüste 6 yolcu ve şoförün bulunduğunu belirterek, "Otobüs nedenini henüz bilemediğimiz bir şekilde baraj yoluna düşüyor. Fakat derinliğe gitmiyor, feribota çarpmak suretiyle belli bir yerde durmuş. Tedbiren suyun altında tarama yapılıyor. Kamera görüntülerine de baktık. Dolayısıyla ihtimal yok ama tedbiren suyu taradık, taramaya da devam ediyoruz. Bir süre sonra aracı çıkaracağız. Bir de altını kontrol edeceğiz ama gördüğümüz kadarıyla ucuz atlatılmış büyük bir kaza" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 44 H 0020 plakalı halk otobüsü sürücü Mustafa Ş. ayakta tedavi edilirken, kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralı yolculardan Güner İ., Sabiha İ. ve Emine E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-01-25 19:04:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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