Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde MalatyaKayseri karayolu Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Abdülsamet C.´nin (24) kontrolünü yitirdiği 44 AEA 793 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Abdülsamet C. ile yanındaki Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31) ve Mustafa A. (25) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-28 15:00:24



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