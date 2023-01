Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Malatyaspor camiasına stadyumu kendilerine açtıkları için teşekkür eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını kaydetti. Maçın ikinci yarısında birçok pozisyon yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, "Pozisyon da vermedik. Sadece bir tane karambol pozisyon oldu onda da golü yedik. Ama ikinci yarı çok farklı çıktık, çok çok iyi oynadık pozisyonlarda yakaladık ama atamadık. Bir tane gol atabildik, yediğimiz gol çok kötü. Yani bizim yemememiz gereken bir goldü ölü toptan, kornerden bir gol yedik. Bundan önceki Kayserispor maçında da aynısını yemiştik. Arkadaşlarımıza özellikle söylemiştik kornerlere dikkat edelim diye ama maalesef aynı şekilde gol yedik bunun için üzgünüz. Eksik çoktu gerçekten 7-8 tane eksik vardı, bunların hepsi birleştiği zaman istediğiniz şeyler maalesef olmuyor, ama her şeye rağmen maçın ikinci yarısı bize umut veren bir oyun oldu" diye konuştu.

VİCENZO MONTELLA: GURUR VERİCİ BİR GALİBİYET

Eksiklerine rağmen özellikle ilk yarıda iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella, "İyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık, gurur verici oldu bizim için. Aslında ilk yarıda baktığınızda teknik anlamda çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda biraz daha rekabet ortamındaki korumamız gereken performansımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda komple başka bir maça dönüştü. Konsantrasyonumuz biraz düştü. Sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki buna rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu. Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda bir gazetecinin 'Bundan sonra maçlarda Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki oyun kurucuyla mı başlayacaksınız?' sorusuna ise, Her iki oyuncunun da değerli olduğunu kaydederek, sahada da bunu tüm herkese gösterdiklerini söyledi.

Bir forvet oyuncusu olduğunda değişikliğe gidilebileceğini belirten Montella, şu an için yok böyle devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vicenzo Montella'nın açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-28 16:33:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.