Yeni Malatyaspor - Eyüpspor: 2-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)-STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Güz

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Arda, Donsah, Burak, Erşan (Dk. 82 Taha), Ogün, Buğra (Dk. 77 Mehmet Güneş), Doğukan (Dk. 77 Jospin), Cengizhan (Dk. 65 Hüseyin), Malle, Yakup (Dk. 65 Yiğit)

EYÜPSPOR: Harun Mehmet Murat, Uğur, Alpaslan, Ömer, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Olivıer), Recep, Halil, Sinan (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Del Valle (Dk. 76 Melih), İbrahim Yılmaz (Dk. 65 Ezeh)

GOL: Dk. 5 Ogün, Dk. 45+3 Cengizhan (Yeni Malatyaspor) Dk. 22 Del Valle (Eyüpspor)

SARI KART: Malle, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor) Ömer, Mehmet Murat (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Burak (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

5'inci dakikada Ogün'ün ceza sahası dışında gelişine yerden çektiği sert şutunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

7'nci dakikada ceza sahası dışında Yeni Malatyaspor savunmasının ters vuruşunda Recep'in gelişine çektiği sert şutunda top üstten auta çıktı.

14'üncü dakikada orta alanda Eyüpspor savunmasının hatasını değerlendirerek topu kapan Malle, ceza sahası içerisine girdi, kaleciyi de geçen Malle'nin vuruşunda topu savunma kale çizgisinden uzaklaştırarak, pozisyonun gol olmasını engelledi.

17'nci dakikada sol kanattan ceza sahası dışına yerden gönderilen topa Halil sert vurdu, onun vuruşunda top sol üst köşeden az farkla auta gitti.

22'nci dakikada ceza sahası içerisinde karambole gelişen atakta kale çizgisi önünde Del Valle'nin dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

40'ıncı dakikada Buğra orta alandan ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vurdu, onun vuruşunda top auta çıktı.

45+3'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında Cengizhan'ın kullandığı serbest vuruşta top yan diğere çarparak ağlara gitti: 2-1.

48'inci dakikada Ogün'ün ceza sahası dışından çektiği yerden sert şutunda topu kaleci Harun kurtardı.

61'inci dakikada ceza sahası dışında rakibine yaptığı müdahale sonrası Yeni Malatyaspor'da Burak Kavlak ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

85'inci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Mustafa'nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-01-29 18:12:44



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