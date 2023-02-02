Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MALATYA'DA KAR ETKİLİ OLDU; TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE SINAVLAR ERTELENDİ

DHA

MALATYA'DA KAR ETKİLİ OLDU; TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE SINAVLAR ERTELENDİ


MALATYA'da, etkili olan kar yağışı ile kent beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor. ULAŞIMDA AKSAKLIKLARYoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİMalatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi. (DHA)
Görüntü Dökümü
----------------------------
Kar yağışı
Kar topu oyunayanlar
Vatandaşlar ile röp.
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-02 02:19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kar etkili oldu; Turgut Özal Üniversitesinde sınavlar ertelendi
YEREL HABERLER Malatya'da kar etkili oldu; Turgut Özal ...
Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı
YEREL HABERLER Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı
Malatya'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Malatya'da down sendromlu çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Malatya'da ...
Başkan Gürkan GES'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan GES'te incelemelerde bulundu
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Köyde yaşayan velilerde farkındalık oluşturarak öğrencilerin başarısını artırdı
YEREL HABERLER Köyde yaşayan velilerde farkındalık oluşturarak ...
Malatya'da ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 314 ...
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Vural'ın endişesi puan silme cezası:
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Vural'ın endişesi ...
Malatya'da kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı
Darende'ye 8 derslikli anaokulu yapılıyor
YEREL HABERLER Darende'ye 8 derslikli anaokulu yapılıyor
Malatya İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube ...
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.