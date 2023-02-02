

MALATYA'da, etkili olan kar yağışı ile kent beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.Malatya genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor. ULAŞIMDA AKSAKLIKLARYoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapılıyor. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİMalatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."İnönü Üniversitesi'nin ise eğitimin devam edeceği öğrenildi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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Kar yağışı

Kar topu oyunayanlar

Vatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-02 02:19:07



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