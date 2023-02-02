Malatya'da suç örgütüne operasyonda 2 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, organize suç örgüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'zorla senet imzalatma' ve 'yağma' suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde, tabanca ve mermiler ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-02 14:27:42
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