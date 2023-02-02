Malatya'da kardan kapanan 530 mahalle yolundan 200'ü açıldı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan 530 mahalle yolundan 200'ü açıldı. 330 mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kent genelinde aralıklarla süren kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, sabah saatlerine bazı mahalle yollları da ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 530 mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 200 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 330 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-02 14:52:23
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