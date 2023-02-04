Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi Abdullah Tilbaç (94), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Abdullah Tilbaç için Şehir Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Malatya Vali Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihan Çetin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abdullah Tilbaç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Abdullah Tilbaç, Pütürge ilçesi Nohutlu Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-04 17:09:08
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