Malatya'da okullara 'kar' tatili



MALATYA,(DHA)-MALATYA Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na tüm okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'e bağlı okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat'ta bir gün süre ile tatil edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-05 16:50:44



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