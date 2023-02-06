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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) KAHRAMANMARAŞ ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi.

Sabaha karşı saat 4.00 civarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Kentte yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:

-Yıkılan binalardan görüntü

-Oluşan trafik

-AFAD ekibinin uyarısıDHA-Gündem Türkiye-Malatya

2023-02-06 06:14:20



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