Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (6)



DEPREMDE YENİ CAMİ DE YIKILDI

Kahramanmaraş´taki 7.4 büyüklüğündeki depremde, Malatya´da, Hamidiye Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi´nde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı. Caminin çöktüğü, ayakta sadece duvarlarının bir bölümünün kaldığı görüldü.

YIKILAN CAMİNİN YERİNE YAPILMIŞTI

Yeni Cami, Malatya´nın `Büyük Zelzele´ diye adlandırdıkları 3 Mart 1894´te meydana gelen depremde yıkılan Hacı Yusuf Camii´nin yerine yapılmaya başlanmış, halkın yardımı ve Padişah 2´nci Abdülhamid´in katkılarıyla inşaatı devam ettirilmiş, yapımı ancak 1913´te tamamlanmıştır.

14 Mart 1964´te meydana gelen depremde ise cami büyük hasar görmüş, kubbe ve bazı duvarlarında çatlaklar oluşmuş, külah üst taşları düşmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla cami yeniden onarılmış, düşen külah taşlarının yerine büyük boy minare alemleri takılmıştı.

ADANA'DA ÖLENLERİN CENAZELERİ ÇIKARTILIYOR

Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'ndaki 14 katlı Tutar Yapı Sitesi'nde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişini kurtarıldığı binanın enkazından 3 kişinin de cenazesi çıkartıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya

2023-02-06 10:29:09



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