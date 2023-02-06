Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (10)



BAKAN ERSOY: MALATYA'DA KESİNLEŞMİŞ 88 VEFATIMIZ VAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Malatya´ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla şu an Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1388 yaralımız var. 27'si ağır, tedavileri devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 76 bina bloğu merkezde tamamen yıkılmış durumda. Doğanşehir'de 150 binamız yıkılmış durumda. Birçok ilden komşu illerden de şu anda arama kurtarma intikal etmeye başladı" dedi. (DHA)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-06 13:33:34



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