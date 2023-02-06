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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (14)

DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (14)


YEŞİLYURT'TA 2 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7´lik depremde büyük hasar gören Malatya´da özellikle Yeşilyurt ve merkez Battalgazi ilçesinde yıkımların yoğun olduğu görüldü. Kar yağışı altında devam eden çalışmalarda ekipler enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalıştı. Yeşilyurt ilçesinde 5 kattan oluşan 2 bloklu apartman enkazında yapılan çalışmalarda 2 kişi sağ çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
8 KATLI BİNA YIKILDI
Battalgazi ilçesinde içerisinde sporcuların konakladığı yıkılan otelde ise arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bu kez merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem oldu. Deprem, Malatya'da da çok şiddetli hissedildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede 8 katlı bir bina yıkıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve kurtarma ekipleri panikle sağa sola kaçıştı. Ardından devam eden artçılar çevredeki binalarda hasar oluşturdu. 7.6 büyüklüğündeki depremde kent genelinde çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi. Binaların boşaltılmış olması can kaybının önüne geçti. Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle ekipler çalışmalara bir süre ara verdi.
ADANA´DA, İKİNCİ DEPREMDE 15 KATLI BİNA KISMİ OLARAK YIKILDI
Adana'da da, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde merkez Çukurova ilçesinde bulunan 15 katlı Mete Apartmanı'nın ön cephesi yıkıldı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/MALATYA Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-06 15:52:33

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