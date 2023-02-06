Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (16)

BABA VE 2 ÇOCUĞU, ENKAZDAN 2,5 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Malatya´da, Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi´ndeki 5 katlı bir apartman, saat 13.24´te olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöktü. Ekipler, binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında önce Elif (7) ve Hamit Taneli (14) kardeşleri, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli´yi (60) sağ çıkardı. Baba ve çocukları, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Eraydın AYTEKİN/MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Eraydın AYTEKİN
2023-02-06 17:09:15
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