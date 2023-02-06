Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (23)



MALATYA'DA 19 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Deprem sonrası aramakurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarışını sürdürüyor. Yeşilyurt ilçesinde, ilk depremde çöken 7 katlı bir rezidansta aramakurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinin yanındaki tahliye edilmiş 5 katlı bir bina da büyük gürültü ile yıkıldı. Ekiplerin çalışma yaptığı rezidansta sağ olduğu belirlenen Serhat Özdemir (45), yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Ekipler tarafından ambulansa taşınan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI

2023-02-06 23:39:03



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