Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (24)

MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/MALATYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUI
2023-02-07 00:47:55
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