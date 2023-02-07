Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (24)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (24)

DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (24)


MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/MALATYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUI
2023-02-07 00:47:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (23)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 ...
(Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT&#039;TA ENKAZIN ALTINDAN CANLI OLARAK KURTARILAN SERHAT ÖZDEMİR (45) SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT'TA ENKAZIN ...
(Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT?TA ÇALIŞMA YAPILAN YERİN YANINDAKİ BOŞALTILMIŞ BİNA KENDİLİĞİNDEN YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT?TA ÇALIŞMA YAPILAN ...
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 17 ...
Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ...
Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır kuruyor
YEREL HABERLER Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır ...
Malatya Valiliği: "Sultansuyu Barajı tedbiren kademeli olarak boşaltılacak"
YEREL HABERLER Malatya Valiliği: "Sultansuyu Barajı tedbiren ...
Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma ...
(Görüntülü)ENKAZDAN ÇIKARILAN KIZ ÇOCUĞU, ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA UMUT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENKAZDAN ÇIKARILAN KIZ ÇOCUĞU, ...
(Görüntülü)ADIYAMAN D850 KARAYOLU POLATDERE MEVKİSİNDE DEPREM NEDENİYLE YOLLAR ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN D850 KARAYOLU POLATDERE ...
(Görüntülü)ARACIYLA DEPREM BÖLGESİNDEN KAÇARKEN YIKILAN BİNANIN DEHŞETİNİ YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARACIYLA DEPREM BÖLGESİNDEN KAÇARKEN ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (16)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü)YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN BİR KİŞİ BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN BİR KİŞİ BÖYLE ...
Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı
YEREL HABERLER Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ...
(Görüntülü)YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN KIZ ÇOCUĞU BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN KIZ ÇOCUĞU ...
(Görüntülü)DEPREM; MALATYA&#039;DA 88 KİŞİ VEFAT ETTİ, 1388 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM; MALATYA'DA 88 KİŞİ VEFAT ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (14)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN YENİ DEPREMDE YİNE BİNALAR ÇÖKTÜ, CADDELER CAN PAZARINA DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA MEYDANA GELEN YENİ ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN YENİ DEPREMDE YİNE BİNALAR ÇÖKTÜ, CADDELER CAN PAZARINA DÖNDÜ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA MEYDANA GELEN YENİ ...
(Görüntülü)BATTALGAZİ&#039;DE BULUNAN KIRÇUVAL OTELİ ÇÖKTÜ; 15 SPORCU ENKAZ ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BATTALGAZİ'DE BULUNAN KIRÇUVAL OTELİ ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA YİNE DEPREM OLDU, YIKILAN YENİ CAMİ&#039;NİN SON DUVARLARI DA BÖYLE ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA YİNE DEPREM OLDU, YIKILAN ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (10)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan depreme ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan depreme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.