Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (6)



ENKAZDAN 24 SAAT SONRA KURTARILDI

Malatya´da sabah saatlerinde başlatılan aramakurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi´nde bulunan Sarıbeyoğlu İşhanı´ndaki ofisinde öğle saatlerinde ikinci depreme yakalanan ve çöken binanın enkazında kalan mali müşavir Abdullah Bircan (78), ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 24 saat sonra sağ çıkarıldı. Halatla indirilen Bircan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmasını izleyen yakınları, sevinç gözyaşı döktü.

İSKENDERUN´DA MİNİK MUNE, ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu bölgelerden Hatay´ın İskenderun ilçesine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü aramakurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi ve araçlar ile İskenderun´a ulaşan ekipler, enkazlarda aramakurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan binada çalışma yapan ekipler, enkaz altındaki çocuğun sağ olduğunu belirledi. Beton blok ve demirler arasında sıkışan Mune Rezzak´ı (4) kurtarmak için yoğun çalışma yapan ekipler, demirleri keserek çocuğu yaralı çıkardı. Sedyeye alınan Mune Rezzak, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay İskenderun´a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardılar. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI-Abdullah YALÇIN/ MALATYA, TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya

2023-02-07 13:15:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.