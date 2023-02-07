Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

DHA

Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/MALATYA,(DHA) Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği otel enkazında öğle saatlerinde aralıklarla yaşanan artçı depremler kurtarma faaliyetlerini zaman zaman aksatırken, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.  Ekipler, cansız bedeni kimlik tespiti için adli tıpa gönderdi.
Çalışmalara iş makinelerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler
-Ekiplerin cansız bedeni taşıması
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Malatya ERAYDIN AYTEKİN
2023-02-07 16:11:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da bir binanın enkazından 2 kız çocuğu sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da bir binanın enkazından 2 kız çocuğu sağ ...
Malatya ve Şanlıurfa'da depremzedelere ikramlar sürüyor
YEREL HABERLER Malatya ve Şanlıurfa'da depremzedelere ikramlar ...
Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden 32 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden ...
(Görüntülü)İNÖNÜ CADDESİ ŞİFA MAHALLESİNDE 50.YIL APARTMANINDAKİ ENKAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)İNÖNÜ CADDESİ ŞİFA MAHALLESİNDE 50.YIL ...
(Görüntülü)78 YAŞINDAKİ VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)78 YAŞINDAKİ VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Malatya'da enkaz alanlarında inceleme yaptı
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Malatya'da enkaz ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (6)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;YA GİDEN VAN POLİS EKİBİ, ENKAZ ALTINDAKİ 7 KİŞİYİ SAĞ OLARAK KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'YA GİDEN VAN POLİS EKİBİ, ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA BABA İLE 8 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA BABA İLE 8 YAŞINDAKİ KIZI ...
(Görüntülü)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
(Görüntülü) DÜN GECE SAATLERİNDE BİR ÇOCUK DAHA BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜN GECE SAATLERİNDE BİR ÇOCUK DAHA BÖYLE ...
Enkazdan çıkarılan iki kız kardeş diğer aile fertlerinin de kurtarılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan iki kız kardeş diğer aile ...
(Görüntülü) İSTANBUL'DAN GELEN 300 KİŞİLİK EKİBİN BİR KISMI ÇÖKEN KIRÇUVAL OTELİ'NDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTANBUL'DAN GELEN 300 KİŞİLİK EKİBİN BİR ...
(Görüntülü)Bentbaşı mahallesinde enkazdan sağ çıkarılan 5 yaşındaki Merve, umut oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bentbaşı mahallesinde enkazdan sağ ...
(Görüntülü) VOLEYBOLCULARIN BULUNDUĞU KIRÇUVAL OTEL&#039;İN ENKAZINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) VOLEYBOLCULARIN BULUNDUĞU KIRÇUVAL ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA KAR YAĞIŞI ALTINDA YENİDEN ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ALTINDA ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (24)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (23)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 ...
(Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT&#039;TA ENKAZIN ALTINDAN CANLI OLARAK KURTARILAN SERHAT ÖZDEMİR (45) SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT'TA ENKAZIN ...
(Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT?TA ÇALIŞMA YAPILAN YERİN YANINDAKİ BOŞALTILMIŞ BİNA KENDİLİĞİNDEN YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA YEŞİLYURT?TA ÇALIŞMA YAPILAN ...
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 17 ...
Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.