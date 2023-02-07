Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı



Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/MALATYA,(DHA) Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği otel enkazında öğle saatlerinde aralıklarla yaşanan artçı depremler kurtarma faaliyetlerini zaman zaman aksatırken, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cansız bedeni kimlik tespiti için adli tıpa gönderdi.

Çalışmalara iş makinelerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Ekiplerin cansız bedeni taşıması

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Malatya ERAYDIN AYTEKİN

2023-02-07 16:11:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.