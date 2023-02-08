Malatya'da 4 katlı binanın çökme anı kamerada

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya´da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı´ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-08 15:08:16



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